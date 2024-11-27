CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AHEF Yönetim Kurulu'nu kabul etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir ve üyeleri ile bir araya geldi.
(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir ve Yönetim Kurulu üyelerini Genel Merkez'de kabul etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir başkanlığındaki AHEF Yönetim Kurulu üyelerini CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. CHP Genel Başkanı Özel'e Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya eşlik etti.