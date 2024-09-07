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Özgür Özel'den Erdoğan'a Tepki: Genç Teğmenlerin Geleceği Siyasi Hesaplara Alet Edilemez

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kılıçlı yemin eden teğmenlere yönelik sözlerini eleştirerek, gençlerin siyasi hesaplar uğruna kullanılmasını kınadı. Özel, kutuplaşma siyasetiyle gençlerin geleceklerinin feda edilemeyeceğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kılıçlı yemin töreni nedeniyle teğmenleri hedef alan sözlerine ilişkin, "Ebedi başkomutanları Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkan Harbiye'den yeni mezun teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini kınıyorum. Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kılıçlı yemin eden teğmenlere yönelik sözlerine tepki gösterdi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar. Ebedi başkomutanları Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkan Harbiye'den yeni mezun teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini kınıyorum. Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz. Bu ahlaki de değildir, vicdani de değildir. Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır. Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez. Vazgeçin!!!"

Kaynak: ANKA / Güncel

Özgür Özel Politika Güncel

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