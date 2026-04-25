CHP Genel Başkanı Özel, Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü kutladı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm veteriner hekimlerimizin Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü kutluyorum. Hayvan sağlığı, gıda ve çevre güvenliği için özveriyle çalışan veteriner hekimlerimizin sorunlarını biliyoruz. İdari ve mali sıkıntıların çözülmesi, hak kayıplarının iadesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."