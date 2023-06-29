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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dayısı Hüseyin Gündüz Hayatını Kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dayısı Hüseyin Gündüz Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hüseyin Gündüz'ün vefat haberini CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir Twitter hesabından duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hüseyin Gündüz hayatını kaybetti.  Gündüz'ün vefat haberini CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir Twitter hesabından duyurdu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hüseyin Gündüz hayatını kaybetti. CHP PM üyesi ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla vefat haberini duyurdu. Demir'in paylaşımı şöyle:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hüseyin Gündüz vefat etmiştir. Hüseyin Bey'e Allah'tan rahmet, başta Genel Başkanımız olmak üzere tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Hüseyin Gündüz Ankara Güncel Haberler

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