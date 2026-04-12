Gökan Zeybek'ten Ümit Erkol'un Tutuklanmasına Tepki:  Hukuksuzlukla Kurduğunuz Düzen İlk Sandıkta Değişecek

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasına tepki göstererek, "Türkiye'nin birinci partisinin Ankara İl Başkanı'nı tutuklayıp, muhalefete her türlü baskıyı yapıp, diğer yandan 'iç cephede güçlü duralım' çağrısı yapmak büyük bir çelişkidir. Göreceksiniz, hukuksuzlukla kurduğunuz düzen ilk sandıkta değişecek" dedi.

Zeybek, sosyal medya hesabından CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasına tepki gösterdi. Zeybek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sindiremeyeceksiniz! Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol'un tutuklanması, talimatın nasıl işlediğini bir kez daha açıkça göstermiştir. Yargı tarafsız değildir. Konu CHP ve CHP'liler olduğunda akla gelen ilk gelen tutuklamak oluyor. Tutukluluk istisnai bir tedbirdir. Ölçüsüz ve keyfi kararlarla milletimiz üzerinde korku yaratmaya çalışıyorsunuz. O eşikler çoktan aşılmıştır."

Türkiye'nin birinci partisinin Ankara İl Başkanı'nı tutuklayıp, muhalefete her türlü baskıyı yapıp, diğer yandan 'iç cephede güçlü duralım' çağrısı yapmak büyük bir çelişkidir. Adaletin olmadığı bir yerde birlik çağrısı boş bir slogandan ibaret kalıyor. Göreceksiniz: Hukuksuzlukla kurduğunuz düzen ilk sandıkta değişecek. Halkımızla birlikte değiştireceğiz."

