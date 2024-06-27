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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Seydişehir'deki salgın olayını takip edecek

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşanan salgın olayını takip edeceklerini belirtti. Şahbaz, hastane ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaparak yetkililerden olayın nasıl gerçekleştiğini açıklamalarını istediklerini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Konya'nın Seydişehir ilçesinde birçok vatandaşın mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurmasına ilişkin, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Seydişehir Devlet Hastanesine gelen Şahbaz, Başhekim Havva Turaç Cingöz'ü ziyaret etti. Konuya ilişkin bilgi alan Şahbaz'a Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş da eşlik etti.

Şahbaz, ziyaretinin ardından hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, cumartesi gününden bu yana olayı yakından takip ettiklerini söyledi.

Seydişehir'in büyük bir salgın yaşadığını ifade eden Şahbaz, "Bayram tatili sona ermeden başlayan bu salgında yaklaşık 5 bin civarında kişi hastanelere ateş, kusma, eklem ağrısı gibi bulgularla müracaat etti." dedi.

CHP olarak Seydişehir halkının yanında olduklarını ifade eden Şahbaz, "Olayın nasıl gerçekleştiğini yetkililerin açıklamasını istiyoruz. Bu süreçte halkın sağlığını korumak için büyük çaba gösteren sağlık personeline teşekkür ediyoruz. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Şahbaz, daha sonra Seydişehir Belediyesi'ni ziyaret etti, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Zeliha Aksaz Şahbaz Seydişehir Konya Politika Güncel Haberler

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