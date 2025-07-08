CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun Yargılanması Başladı

Hakkında " Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun yargılanmasına başlandı.

İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Bağcıoğlu ve avukatı katıldı, bazı partililer de duruşmayı izledi.

Duruşmada söz verilen Bağcıoğlu, asker olarak millete, kuruma ve anayasal değerlere bağlılıkla hizmet ettiğini, kendisine isnat edilen iddiayla ilgili suç kastının olmadığını söyledi.

Sosyal medyadaki "Sayın komutanlarım, değerli silah arkadaşlarım" şeklindeki paylaşımının muvazzaf askerlere yönelik olmadığını savunan Bağcıoğlu, "Benim bu mesajı zaten sosyal medyadan yayınlama gibi bir niyetim yoktu. Amacım askeri vesayete karşı olduğumu göstermekti. Ayrıca yaptığım iddia edilen paylaşım okunduğunda, benim muvazzaf askerleri toplantıya çağırmak gibi bir kastım olmadığı ortadadır. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın sosyal medya paylaşımı sebebiyle herhangi bir muvazzaf askerin toplantı ya da gösteriye katılıp katılmadığının araştırılması yönünde görüş bildirdi.

Mütalaanın ardından hakim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu hakkında, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde bazı teğmenlerin disipline sevk edilmesi sonrası protesto çağrısında bulunduğu ve bu çağrıyı da kamuoyuyla paylaştığı gerekçesiyle "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Ankara 52. Asliye Ceza Mahkemesi yetkisizlik kararı vermiş, dosya Bağcıoğlu'nun ikametinden dolayı İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmişti.