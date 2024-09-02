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CHP Genel Başkan Yardımcısı Uzgel, Türkiye'nin BRICS üyeliği hakkında açıklama yaptı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Türkiye'nin BRICS'e üyelik için başvurduğuna dair haberlerin doğruluğunu sorgulayarak, konuyla ilgili resmi açıklama yapılması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, "Sayın Hakan Fidan, medyada Türkiye'nin BRICS'e üyelik için başvurduğuna dair haberler yer alıyor. Eğer haber doğruysa bu kadar önemli bir gelişme neden resmi olarak açıklanmamıştır? Eğer doğru değilse neden yalanlanmamıştır" diye sordu.

CHP Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel, Türkiye'nin BRICS üyeliğine başvurduğuna ilişkin haberlere yönelik yazılı açıklama yaptı. Konuyu dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a soran Uzgel'in açıklaması şöyle:

"Sayın Hakan Fidan, medyada Türkiye'nin BRICS'e üyelik için başvurduğuna dair haberler yer alıyor. Eğer haber doğruysa bu kadar önemli bir gelişme neden resmi olarak açıklanmamıştır? Eğer doğru değilse neden yalanlanmamıştır? Haber doğruysa bu başvurudan ne elde edileceği ilgili kurum, kuruluşlar, kamuoyu tarafından yeterince tartışılmış mıdır? Hükümetin bu stratejik adımla ilgili şeffaf bir duruş sergilemesi ve kamuoyuna zamanında bilgi vermesi gerekmiyor mu?"

Kaynak: ANKA / Güncel

İlhan Uzgel Politika Türkiye Güncel

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