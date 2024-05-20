Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, pilotluk sınavının yemekhanede yapılmasını Meclis gündemine taşıdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün pilotluk sınavının yemekhanede yapılmasını eleştirdi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na sorular yöneltti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce (SHGM) yapılan pilotluk sınavının genel müdürlüğün yemekhanesinde yapılmasını Meclis gündemine taşıdı. Bakan Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na "Duyurusunda, PPL Pilot Sınavlarının Ankara'daki Genel Müdürlüğün adresinde ve sınav salonunda yapılacağının duyurulmasına karşın, gayri ciddi bir uygulamayla yemekhanede yapılmasının sorumlusu kim ya da kimlerdir" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, SHGM'nin pilotluk sınavının yemekhanede yapılmasıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Karasu, Bakan Uraloğlu'nu şu soruları yöneltti:

"14-15 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen PPL Sınavına kaç aday müracaat etmiş, kaçı sınava girmiştir?

SHGM Genel Müdürlük binasındaki kazan dairesi ve deponun da bulunduğu -2'nci katta yapılmasının gerekçesi nedir? Gençlerin kaderini etkileyecek bir sınav neden böyle bir ortamda gerçekleştirilmiştir?

Duyurusunda, PPL Pilot Sınavlarının Ankara'daki Genel Müdürlüğün adresinde ve sınav salonunda yapılacağının duyurulmasına karşın, gayri ciddi bir uygulamayla yemekhanede yapılmasının sorumlusu kim ya da kimlerdir? Sınav yeri değişikliğine ne zaman, kim tarafından karar verilmiş, karar kim ya da kimler tarafından onaylamıştır?

Sınava giren adayların hakkı olmasına rağmen beraberlerindeki hesap makinası ve flight computerin sınava alınmamış olmasının gerekçesi nedir?

Sınav arasında, konsantre bozukluğu yaşadığı için başarısız olan adayların başarısızlığının sorumlusu kim ya da kimler olacaktır?

Sınavda kamera kaydı tutulmuş mudur? Tutulmamış ise sınavda yaşanan usulsüzlükler nasıl belirlenecek, itirazlar nasıl değerlendirilecektir?"

Kaynak: ANKA / Güncel

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ulaş Karasu Karasu Pilot Politika Güncel Haberler

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

 İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti! İşte son 24 saatte tüm yaşananlar

İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti! İşte son 24 saatte tüm yaşananlar

 İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak 'Muhbir' devraldı

İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak "Muhbir" devraldı

 Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok

Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title