CHP Genel Başkan Yardımcısı Nazlıaka, Tutuklu Belediye Başkanı Özer'i Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret etti.

Nazlıaka, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Özer'in moralinin yüksek olduğunu söyledi.

Özer tahliye edilene kadar meydanlarda açıklamalar yapmaya devam edeceklerini belirten Nazlıaka, soruşturmanın bir an önce tamamlanmasını ve tutuksuz yargılama sürecinin başlatılmasını beklediklerini dile getirdi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın sabah saatlerinde gözaltına alınmasına da tepki gösteren Nazlıaka, Akpolat'ın kaçma ve delil karartma gibi bir durumunun söz konusu olmadığını öne sürdü.

Nazlıaka, "Bizler tüm CHP'li belediye başkanlarımızın arkasındayız." ifadesini kullandı.