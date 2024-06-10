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CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti ve görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan, iktidarla muhalefet arasında iletişim kanalının önemine vurgu yaparak, ülkenin sorunlarının birlikte çözülmesi gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Savaşan ülkeler bile asgari diplomasiyi sürdürür. Bir ülkenin iktidarla muhalefetinin arasında bir iletişim kanalının olmasından daha doğru bir şey yok." dedi.

Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

CHP'li Bakan, görüşmenin ardından bakanlık önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, çok sıcak, samimi ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşme konularının kamuoyunca az çok bilindiğini dile getiren Bakan, "Çeşitli televizyon programlarında söylemiştik. O minvalde genel bir görüşme yaptık. Her konudaki düşüncelerimizi, çözüm önerilerimizi dile getirdik. Sayın Bakana da samimi karşılaması için ve gerçekten verimli görüşme için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, "Önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şahsınıza bir takım ithamları, iddiaları söz konusu olmuştu. Ardından bugün partinizi temsil etmek amacıyla İçişleri Bakanlığına geldiniz. Bunu nasıl değerlendirmek istersiniz?" sorusu üzerine Bakan, bu dönemin, yeni bir dönem olduğunu söyledi.

Bakan, ülkenin sorunlarının birlikte istişare edilip, çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dolayısıyla o geçmiş yanlıştı yani. O olmaması gereken bir şeydi. İktidarla muhalefetin kesiştiği noktalar nedir? Ülkenin sorunlarıdır. Ülkenin sorunlarında herkes kendi siyasi düşüncesine göre kendince en doğrusunu yapmaya çalışıyor. Biz de CHP olarak kendi düşüncemize göre en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Görüşmelerin, istişarelerin bunun için önemli olduğunu belirten Bakan, şunları kaydetti:

"Bu, bizim muhalefet yapmamızı engellemez. Biz, çözüm üretemediğimiz noktalarda muhalefet yapmaya devam ederiz. Ama belki birçok konuda sadece konuşarak, görüşerek, karşılıklı birbirimizi dinleyerek çözmemiz mümkün. Dolayısıyla bu görüşmeler bunun için önemli. Biz bu ülkenin yararına, faydasına elimizden ne gelirse bugüne kadar yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Önceki Bakanın ismini anmak istemiyorum hiç. O dönemde siyasi parti genel başkanları, İçişleri Bakanlığının önünde kavga etmeye geliyordu. Biz buraya basın açıklaması yapmaya geliyorduk. Doğru bir şey değil bu. İki ülke savaşır. Savaşan ülkeler bile asgari diplomasiyi sürdürür. Bir ülkenin iktidarla muhalefetinin arasında bir iletişim kanalının olmasından daha doğru bir şey yok. İletişim olur. Bu müzakeredir. Ama yeri geldiğinde en çetin mücadeleyi de verirsiniz."

Murat Bakan, "Ayhan Bora Kaplan dosyasından sonra Emniyette yaşananlara ilişkin görüşme oldu mu?" sorusuna ise "İçeriği şu an paylaşmam doğru değil. Görüşmenin madde madde içeriğini birlikte bir planlama yapmadığımız için şu an paylaşmayı doğru bulmuyorum." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı Murat Bakan Politika Güncel Haberler

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