CHP'nin 38. Olağan Kurultay Davası... Gül Çiftci: "Seçimsizleştirme Çabasının Tezahürü"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayına yönelik Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya ilişkin olarak, "Kurultay iradesini ceza soruşturmaları üzerinden tartışmaya açmaya yönelik her girişim, yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilgilendiren bir mesele olmaktan öte; seçmen iradesini, örgütlü siyasetin meşruiyetini ve çok partili demokratik düzenin temelini doğrudan etkilemektedir. Hukuksuzca devam eden bir ceza davası ile eş zamanlı biçimde fezlekeler üzerinden sürdürülen bu süreç, Türkiye'de muhalefetin karşı karşıya bırakıldığı yargı kuşatmasının ve seçimsizleştirme çabasının da tezahürüdür" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Partimizin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan ceza davasının ikinci duruşması görülmektedir. Başından bu yana açık biçimde ifade ettiğimiz üzere söz konusu yargılama; Türkiye'de siyasal alanın giderek artan biçimde yargı baskısı altında şekillendiğini ortaya koyan önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır" dedi.

Çiftci, şunları kaydetti:

"Bir siyasi partinin en yüksek karar organı olan kurultayının, seçimle oluşmuş iradesinin ceza hukukuyla tartışma konusu haline getirilmesi hukukun evrensel ilkeleriyle ve demokratik siyasal düzenin esaslarıyla taban tabana zıttır. Siyasi Partiler Kanunu, partilerin iç işleyişinin serbestliğini açık biçimde güvence altına alırken, Anayasa'nın 68'inci maddesi ise siyasi partileri demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları arasında tanımlamaktadır. Bugün gelinen aşamada ise bu anayasal güvence, ülkemizin geleceğine ipotek koymak isteyenlerin tartışmaya açtığı bir başlık haline gelmiştir.

"Seçmen iradesini, çok partili demokratik düzenin temelini etkilemektedir"

Kurultay iradesini ceza soruşturmaları üzerinden tartışmaya açmaya yönelik her girişim, yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilgilendiren bir mesele olmaktan öte; seçmen iradesini, örgütlü siyasetin meşruiyetini ve çok partili demokratik düzenin temelini doğrudan etkilemektedir.

Hukuksuzca devam eden bir ceza davası ile eş zamanlı biçimde fezlekeler üzerinden sürdürülen bu süreç, Türkiye'de muhalefetin karşı karşıya bırakıldığı yargı kuşatmasının ve seçimsizleştirme çabasının da tezahürüdür.

"O irade CHP'yi iktidara taşıyacaktır"

Cumhuriyet Halk Partisi, köklü tarihinin her döneminde baskılar karşısında hukukun üstünlüğünü ve halk iradesini esas alarak yol almış ve bugün de aynı sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir. Kurultaylarımızın meşruiyeti, delegelerimizin özgür iradesi ve vicdanı ile tesis edilmiştir; bu meşruiyeti de hiçbir dava sürecinin gölgeleyemeceği açıktır. Ülkemizin geleceği, yargı baskısıyla şekillendirilen siyasal mühendislik anlayışında değil demokrasi mücadelesi ve halk iradesiyle şekillenecektir. O irade de Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacaktır."