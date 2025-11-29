CHP Genel Başkan Yardımcısı: 'CHP İktidara Hazır'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, partinin iktidara hazır olduğunu ve üyelerinin bunun için heyecan duyduğunu belirtti. CHP'nin kurultayı Ankara'da devam ederken, Atalar, program ve tüzük değişikliklerinin oybirliğiyle geçtiğini söyledi.
CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda ikinci gününde devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Atalar, ANKA Haber Ajansı'na, kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Atalar, şunları söyledi:
