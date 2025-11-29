CHP Genel Başkan Yardımcısı: 'CHP İktidara Hazır'

"Dün çok güzel bir program ve tüzük kurultayı geçirdik. En son programımızı 2008'de yapmıştık. 19 Mart yargı darbesine rağmen çok çalıştık, programımızı yeniledik. Bütün gölge kabine arkadaşlarımızla kendi alanlarımızı anlattık. Oybirliğiyle program ve tüzük değişikliklerimiz geçti. Bugün genel başkanlık seçimi günü, salonumuz çok heyecanlı. CHP iktidara hazır, CHP üyeleri iktidar için çok heyecanlı."