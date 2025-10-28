CHP Genel Başkan Yardımcıları TELE1'e Destek Ziyareti Gerçekleştirdi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Suat Özçağdaş, TELE1'i ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.

Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkan Yardımcımız Suat Özçağdaş ile TELE1'i ve Zeynel Lüle'yi ziyaret ederek dayanışma duygularımızı ilettik. TELE1'i susturmak isteyenler yalnızca özgür basını hedef almıyor, halkın hafızasını zehirlemek ve gerçekliği saklamak istiyor. Halkın haber alma hakkını gaspediyor. Bu karanlık dönemde sesini çıkaracak, gerçeğin izinde olacak herkese bir mesaj veriyor. O mesajı almıyoruz, korkuyla yaşamayı, boyun eğmeyi reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Özçağdaş da sosyal medya hesabından "Bugün, Adalet Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve İzmir Milletvekilimiz Gökçe Gökçen ile birlikte TELE1'e dayanışma ziyaretinde bulunduk. Basın özgürlüğü, demokrasinin temelidir. Baskılarla, tutuklamalarla, kayyum operasyonlarıyla susturulmak istenen TELE1, yalnız değildir. Merdan Yanardağ'ın, bağımsız gazeteciliğin ve özgür basının yanındayız. TELE1 susturulamaz, gerçekler karartılamaz!" ifadeleriyle destek mesajını paylaştı.