Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcıları TELE1'e Destek Ziyareti Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Suat Özçağdaş, TELE1'i ziyaret ederek basın özgürlüğüne yönelik destek mesajları verdiler. Ziyaretle birlikte TELE1'in susturulamayacağına vurgu yapıldı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Suat Özçağdaş, TELE1'i ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.

Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkan Yardımcımız Suat Özçağdaş ile TELE1'i ve Zeynel Lüle'yi ziyaret ederek dayanışma duygularımızı ilettik. TELE1'i susturmak isteyenler yalnızca özgür basını hedef almıyor, halkın hafızasını zehirlemek ve gerçekliği saklamak istiyor. Halkın haber alma hakkını gaspediyor. Bu karanlık dönemde sesini çıkaracak, gerçeğin izinde olacak herkese bir mesaj veriyor. O mesajı almıyoruz, korkuyla yaşamayı, boyun eğmeyi reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Özçağdaş da sosyal medya hesabından "Bugün, Adalet Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve İzmir Milletvekilimiz Gökçe Gökçen ile birlikte TELE1'e dayanışma ziyaretinde bulunduk. Basın özgürlüğü, demokrasinin temelidir. Baskılarla, tutuklamalarla, kayyum operasyonlarıyla susturulmak istenen TELE1, yalnız değildir. Merdan Yanardağ'ın, bağımsız gazeteciliğin ve özgür basının yanındayız. TELE1 susturulamaz, gerçekler karartılamaz!" ifadeleriyle destek mesajını paylaştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
İsrail, Gazze'yi bombalıyor! Hamas'tan ilk açıklama geldi

Hamas'tan ilk açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı

Süper Lig devi Sörloth'u alıyor
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı

Süper Lig devi Sörloth'u alıyor
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Netanyahu'dan Gazze için katliam emri! Saldırı başladı

Ateşkesi bozdu! Netanyahu'dan Gazze için katliam emri
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Fethiye'de sağanağın ardından gökyüzünde 'Mammatus Bulutları' görüldü

Sağanağın ardından gökyüzünde ortaya çıktı, gören gözlerini ayıramadı
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
İsrail'in Gazze'deki vahşetine Türkiye'den peş peşe tepkiler

İsrail'in Gazze'deki vahşetine Türkiye'den peş peşe tepkiler
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.