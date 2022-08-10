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CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik: "En Büyük Festivali Sizden Kurtulduğumuz Gün Yapacağız"

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CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik: 'En Büyük Festivali Sizden Kurtulduğumuz Gün Yapacağız'

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik; Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı’nın Zeytinli Rock Festivali’ne izin vermemesine, “En büyük festivali sizden kurtulduğumuz gün yapacağız” tepkisini gösterdi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik; Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı'nın Zeytinli Rock Festivali'ne izin vermemesine, "En büyük festivali sizden kurtulduğumuz gün yapacağız" tepkisini gösterdi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı'nın, 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan Zeytinli Rock Festivali'ne "Kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir" gerekçesiyle izin vermemesine tepki gösterdi. Killik sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Asıl derdin gençlerle, gençlerin eğlenmesiyle olduğunu biliyoruz. Konserleri, bahar şenliklerini hatta mezuniyetleri yasaklayarak kültürel savaş açtığınız gençler, eğlence hakkını söke söke alacak. En büyük festivali de sizden kurtulduğumuz gün yapacağız."

ANKA / Güncel

Zeytinli Rock Festivali Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir gençlik Güncel Haberler

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