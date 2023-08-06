Cumhuriyet Halk Partisi Etimesgut İlçe Başkanı adayı Faruk Özdemir, kongre toplantısında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Özdemir'e yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CHP Etimesgut İlçe Başkanı Adayı Özdemir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Etimesgut İlçe Başkanlığı adayı Faruk Özmedir kongre toplantısında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

CHP'nin Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlediği kongre toplantısınında Etimesgut İlçe Başkanlığı adayı Faruk Özdemir kalp krizi geçirdi. 61 yaşında olan ve kalp hastası olduğu öğrenilen Özdemir'in kalp krizi geçirmesinin ardından durum sağlık ekiplerine bildirildi. Etimesgut ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılan Özdemir'e 20 dakika boyunca kalp masajı uygulandı ancak tüm çabalara rağmen Özdemir kurtarılamadı. Acı haberi alan sevdikleri ve partililer hastane önünde toplandı.