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CHP, Esenyurt'un İradesine Sahip Çıkacak

CHP, Esenyurt'un İradesine Sahip Çıkacak
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Esenyurt'ta yapılan protestoda, Ahmet Özer'in tutuklanmasına karşı duracaklarını ifade ederek, yerel seçimlerde elde edilen başarı üzerinden Esenyurt'un iradesine sahip çıkacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "Hiç merak etmeyin Esenyurt'un iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Karasu ve Özgür Karabat, bazı milletvekilleri, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda kişi Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını protesto etmek için Esenyurt Meydanı'nda toplandı.

Burada konuşan Karasu, kalabalığa Ahmet Özer'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yerel seçimlerde CHP'nin 47 yıl aradan sonra yüzde 38 oyla birinci parti olduğunu belirten Karasu, Özer'in Esenyurt'ta yüzde 50'nin üzerinde bir oyla başkan seçildiğini dile getirdi.

Karasu, Ahmet Özer'in Esenyurtluların gönlüne girdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Onları asıl rahatsız eden Ahmet başkanın uygulamış olduğu başarılı politikalardır. Vatandaşın sorunu bellidir. İktidar kayyum politikaları ile uygulamış olduğu algı politikalarıyla vatandaşın açlığının, yoksulluğunun üzerini örtmeye çalışmaktadır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak işçimizin, esnafımızın, memurumuzun, emeklimizin sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda AKP'nin kayyum politikasına karşı da direnmemizi sonuna kadar göstereceğiz. Hiç merak etmeyin Esenyurt'un iradesine de sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Grup, açıklamanın ardından bir süre daha bekledikten sonra dağıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
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