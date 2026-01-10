Özgür Özel'den CHP'nin "Meclis'i Terk Etmeme" Eylemine Destek Ziyareti... Özel: "Dağ Fare Doğurdu. 19 Bin Lira Olan Maaşı 20 Bin Lira Yapıyorlar"

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin "Meclis'i terk etmeme" eylemine destek olmak için Genel Kural'da nöbet tutan milletvekillerini ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıkladığı en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin kanun teklifini değerlendiren Özel, "Dağ fare doğurdu. 19 bin lira olan maaşı 20 bin lira yapıyorlar. 81 ilden seçilmiş 600 milletvekili gelecek buraya ve bu büyük beklentiye karşılık sadece bin lira verecek Meclis. Çocuğa harçlık verir gibi, alay eder gibi. Bu yapılan iş yasama faaliyeti değildir. Toplumdaki beklentiyi anlamayan, meseleyi kavramayan sadece 'mış' gibi yapan bir teklifle karşı karşıyayız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Perşembe günü eğer bu kanunu çıkarmadan giderlerse arkadaşlarımız nöbete devam edecek. Yani bu Meclis'i kapatıp gittiklerinde biz kapatılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

CHP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin liraya çıkartılması ve en düşük emekli aylığının da bu düzeye yükseltilmesi amacıyla "Meclis'i terk etmeme" eylemi devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Kurul'da nöbet tutan milletvekillerini ziyaret etti.

Özel, Genel Kurul çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Emeklilerle ilgili 18 bin 975 liralık maaş buna karşılık oluşan infihal ve itirazlar bizim de ana muhalefet partisi olarak Meclis'i terk etmeyerek burada bir düzenleme yapılıp bu maaşlar hiç olmazsa telafi edilecek bir noktaya gelene kadar kamuoyunun dikkatini buraya çekmek ve iktidar partisini bu konuda harekete geçirmek istedik. Bir ölçüde maksat hasıl oldu harekete geçtiler. Daha sonra dağ fare doğurdu. 19 bin lira olan maaşı 20 bin lira yapıyorlar. 81 ilden seçilmiş 600 milletvekili gelecek buraya ve bu büyük beklentiye karşılık sadece bin lira verecek Meclis. Çocuğa harçlık verir gibi, alay eder gibi. Bu yapılan iş yasama faaliyeti değildir. Toplumdaki beklentiyi anlamayan, meseleyi kavramayan sadece 'mış' gibi yapan bir teklifle karşı karşıyayız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.

"Perşembe günü eğer bu kanunu çıkarmadan giderlerse arkadaşlarımız nöbete devam edecek"

Eğer teklif gerçekten olabilecek bir noktada olsaydı, emeklilere 5-6 bin lira seyyanen zam verip hiç değilse hak ettikleri bir asgari ücrete yaklaşan bir noktada olsaydı belki gelecek haftaki çalışmalara arkadaşlarımız giderdi ama bu bin liralık yapılacak çalışma kabul edilebilir bir noktada değil. Arkadaşlarımız Meclis nöbetini sürdürecekler. Ben de bugün Manisa Milletvekili sıfatıyla onlara destek vermeye, nöbetin bir kısmına sembolik de olsa iştirak etmeye geldim. Arkadaşlarımızın direnişi, micadelesi, konuyu gündemde tutma çabaları devam edecek."

Eylemin ne zamana kadar devam edeceği sorusuna Özel, "Biz önümüzdeki hafta Meclis'in çalıştığı günlerde Meclis'te sözümüzü söylemeye devam edeceğiz. Meclis'i bir kez daha kapatıp bu kanunu çıkarmadan giderlerse biz tekrar nöbetimizi sürdüreceğiz. Meclis Salı günü açılana kadar arkadaşlarımız nöbette. Perşembe günü eğer bu kanunu çıkarmadan giderlerse arkadaşlarımız nöbete devam edecek. Yani bu Meclis'i kapatıp gittiklerinde biz kapatılmasına izin vermeyeceğiz" yanıtını verdi.