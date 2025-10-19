CHP Edirne İl Başkanlığı Kongresi: Yücel Balkanlı Başkan Seçildi

CHP Edirne İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi'nde başkanlığa Yücel Balkanlı seçildi.

Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan başkanlığını CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın yaptığı kongre raporların okunması ve oylanmasıyla devam etti.

Tek listeyle gerçekleşen seçimde oy kullanan 384 delegeden 329'unun oyunu alarak başkanlığa seçilen Yücel Balkanlı, kendisine destek veren partililere teşekkür etti.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, kongrede yaptığı konuşmada, daha güçlü olmak için birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Filiz Gencan ise CHP'nin iktidara gelmesi için çabaladıklarını ifade etti.

Kongreye, belediye başkanları, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle partililer katıldı.