CHP Denizli İl Başkanı Horzum gazetecilerle buluştu
Denizli Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden CHP İl Başkanı Horzum, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarının önemine vurgu yaptı ve Denizlililerin habere hızlı ulaşabilmesi için çalışan gazetecilerin gününü kutladı.
Horzum, Merkezefendi Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk Bilim Merkezinin pazar günü yapılacak açılışına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağını belirtti.
Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel