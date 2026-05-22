CHP'li Çiftci'den Ysk Kararına Tepki: Başvurumuzu Reddederek İrade Gaspına Ortak Olmuştur

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, "Yüksek Seçim Kurulu bugün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş kurullarının ve kurultay iradesinin korunmasına yönelik başvurumuzu reddederek irade gasbına ortak olmuştur" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin "mutlak butlan" ve ihtiyati tedbir kararına karşı yaptığı itiraz başvurusunu reddetti.

YSK'nın kararını sosyal medya hesabından değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek Seçim Kurulu bugün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş kurullarının ve kurultay iradesinin korunmasına yönelik başvurumuzu reddederek irade gasbına ortak olmuştur."

Kararla YSK kendi hukukunu çiğnemekle kalmamış, anayasal konumunu ve seçim hukukundaki bağımsız görev alanını kendi iradesiyle mahkeme koridorlarına teslim etmiştir.

Anayasa'nın 79'uncu maddesiyle seçimlerin genel yönetim ve denetiminden sorumlu olan YSK'nın, kendisini mahkeme kararları karşısında etkisiz ve tali bir konuma yerleştirmesi kabul edilemez.

Bu süreçte, partimizin YSK nezdindeki kurumsal iradesini temsil eden Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun görevine yönelik müdahale de aynı irade gasbı zincirinin bir parçası olarak karşımıza çıkmıştır.

Cumhuriyet Halk Partililerin iradesi mahkeme kararlarıyla, tedbir hamleleriyle teslim alınamaz. Partimizin yönetimini de yolunu da örgütümüz, kurultayımız ve milletimizin değişim iradesi belirleyecektir."

Kaynak: ANKA