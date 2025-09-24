CHP'den Yargının Bağımsızlığına Eleştiri

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin çalışmalarının durdurulması talebine ilişkin, "Seçimlerde tek yetkili Yüksek Seçim Kurulu'dur (YSK). Asliye Hukuk Mahkemesi, YSK'nın ve Anayasa'nın üzerinde mi? Asıl sorgulanması gereken nokta bu. Yargı bağımsız mı, yoksa iktidarın sopa olarak kullandığı bir aparat mı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongresi'nin çalışmalarının durdurulması talepli yazısına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bulut'un paylaşımı şöyle:

"Seçimlerde tek yetkili Yüksek Seçim Kurulu'dur (YSK). YSK, 'İstanbul Olağanüstü İl Kongresi yapılabilir' diyor ama Asliye Hukuk Mahkemesi 'Yapılamaz' kararı veriyor. Peki Asliye Hukuk Mahkemesi, YSK'nın ve Anayasa'nın üzerinde mi? Tapu gibi YSK kararını hiçe sayıp Anayasa'yı yok sayma yetkisini nereden buluyor? Asıl sorgulanması gereken nokta bu. Yargı bağımsız mı, yoksa iktidarın sopa olarak kullandığı bir aparat mı? ve unutulmasın: Ayarını bozduğun kantar, gün gelir seni tartar."