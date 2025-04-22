CHP'den Valiliğe Anıtkabir İzni Tepkisi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ankara Valiliği'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yarın 1. Meclis Binası önünde yurttaşlara seslenerek Anıtkabir'e yürüme talebine izin verilmeyip, açıklamanın başka bir yerde yapılması gerektiğini bildirmesi üzerine tepki gösterdi.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Neymiş? 1. Meclis'te toplanıp, bu halk Atatürk'le buluşamazmış; trafik olumsuz etkilenirmiş! Tek dertleri halkın milli bayramları coşku içerisinde kutlamasını engellemek. Ne yaparsanız yapın milyonların Ata'sıyla buluşmasını engelleyemeyeceksiniz! Sizin basın açıklamanız kalbinde Atatürk sevgisi olan milyonların gönlünde ve bizim gönlümüzde yok hükmünde! Yarın 17.00'de 1. Meclis'te buluşuyoruz."