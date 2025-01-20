CHP'den Ümit Özdağ'a Gözaltı Tepkisi

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saray, iktidarı kaybetme korkusuyla bütün tuşlara basıyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ın, 'Cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle gözaltına alınması muhalefete baskı ve sindirme politikasının son halkasıdır. Sayın Özdağ, bir an önce serbest bırakılmalıdır" dedi.