Haberler

Ümit Erkol'un Gözaltına Alınması... Sezgin Tanrıkulu: "Biz, Bu Hukuksuzluklara Boyun Eğmeyeceğiz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, partinin Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına sert tepki göstererek, hukukun askıya alındığını ve muhalefeti sindirmek için böyle yöntemlerin kullanıldığını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına, "Biz, bu hukuksuzluklara boyun eğmeyeceğiz; dayanışmayla, kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz" diye tepki gösterdi.

Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol'un, İzmir'deki bir soruşturma kapsamında, ifadeye çağrılması mümkünken, bu sabah saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alınması; Türkiye'de yargının nasıl araçsallaştırıldığını bir kez daha ortaya koymuştur. Ceza muhakemesinin en temel ilkeleri dahi gözetilmeden yürütülen bu süreç, hukukun değil, siyasal saiklerin belirleyici olduğunu açıkça göstermektedir."

Bu yöntemler ne yeni ne de tesadüftür; muhalefeti sindirmeye, topluma gözdağı vermeye yöneliktir. Açıkça ifade ediyorum; bu uygulamalar kabul edilemez. Hukuku askıya alarak siyaset dizayn etmeye çalışanlar, yarattıkları bu düzenin altında kalacaktır. Biz, bu hukuksuzluklara boyun eğmeyeceğiz; dayanışmayla, kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

