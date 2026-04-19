Burhanettin Bulut'tan TRT'ye "Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu" Eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TRT'nin 21. İstanbul Yarı Maratonu'nu yayınlamasını eleştirdi. Bulut, TRT'nin kamu yayıncısı olarak görevini yerine getirmediğini ve iktidarın etkisi altında kaldığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TRT'nin Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu'nu yayınlamamasını eleştirerek, "Herkesin vergileriyle yayın yapan, kamu yayıncısı olması gerekirken iktidarın borazanlığına soyunan TRT'yi kamuoyunun ve sporseverlerin vicdanına havale ediyoruz" dedi.

Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İBB Spor İstanbul'un düzenlediği, dünyanın en iyi yarı maraton yarışları arasında gösterilen, sadece beş yıl önce dünya rekorunun kırıldığı Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu'nu 'yayın akışımız dolu' bahanesiyle yayınlamayan TRT, belgesel yayınlamayı ve stüdyodan yayın yapmayı tercih ediyor. Herkesin vergileriyle yayın yapan, kamu yayıncısı olması gerekirken iktidarın borazanlığına soyunan TRT'yi kamuoyunun ve sporseverlerin vicdanına havale ediyoruz."

Kaynak: ANKA
