Haberler

Burhanettin Bulut: "Merdan Yanardağ Daha Tek Bir Duruşmaya Çıkmadan, TMSF Yok Pahasına Tele1'i Satışa Çıkardı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Merdan Yanardağ'ın tutuklu olduğu dönemde TELE1'in TMSF eliyle satışa çıkarılmasına sert tepki gösterdi. Bulut, yargı kararı olmadan kimsenin suçlu ilan edilemeyeceğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Tele1'in kayyumdan önceki Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ adına TELE1'in Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) eliyle satışa çıkarılmasına ilişkin, "Silivri'de tutuklu bulunan Merdan Yanardağ daha tek bir duruşmaya çıkmadan, TMSF yok pahasına TELE1'i satışa çıkardı. Yargı kararı olmaksızın kimse peşinen suçlu ilan edilemez.  Bunun adı çökmedir" dedi.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ülkede can ve mal güvenliği konusunda geldiğimiz nokta açısından ibret verici. Merdan Yanardağ, casusluk bahanesiyle gözaltındayken TELE1'e el konuldu. Silivri'de tutuklu bulunan Merdan Yanardağ daha tek bir duruşmaya çıkmadan, TMSF yok pahasına TELE1'i satışa çıkardı. Yargı kararı olmaksızın kimse peşinen suçlu ilan edilemez. Bunun adı çökmedir. Sırf yayın çizgisini beğenmedikleri için, muhalif bir ses istemedikleri için kanala çöktüler."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

