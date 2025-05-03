CHP'den Sırrı Süreyya Önder için Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Yavuzyılmaz, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.