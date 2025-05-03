CHP'den Sırrı Süreyya Önder'e Taziye Mesajı

CHP'den Sırrı Süreyya Önder'e Taziye Mesajı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı. Bulut, Önder'i nüktedan ve mücadeleci kişiliğiyle hatırlayacaklarını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için "Onu nüktedan ve mücadeleci kişiliğiyle barış için verdiği emekle hatırlayacağız. Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" mesajını paylaştı.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Bulut'un mesajı şöyle:

"TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Onu nüktedan ve mücadeleci kişiliğiyle barış için verdiği emekle hatırlayacağız. Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
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