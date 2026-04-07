CHP'li Zeybek: 33 Milyonun İradesi Yok Sayılıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, mevcut siyasi tabloyu eleştirerek Türkiye'nin önemli bir kesiminin iradesinin yok sayıldığını ifade etti. Zeybek, halkın seçme hakkının tanınmadığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "33 milyonun iradesi yok sayılıyor. Bir başka ifadeyle Türkiye nüfusunun yüzde 38'inin yaşadığı şehirlerde milli irade ayaklar altına alınıyor" dedi.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mevcut siyasi tabloyu eleştirerek, seçmen iradesinin yok sayıldığını ifade etti. Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ibretlik tabloyu paylaşıyorum ki aziz milletimiz bilsin. Bu iktidarın halkın tam karşısında olduğunu görün. İçinden geçtiğimiz, demokrasi adına utanç günlerinde 33 milyonun iradesi yok sayılıyor. Bir başka ifadeyle Türkiye nüfusunun yüzde 38'inin yaşadığı şehirlerde milli irade ayaklar altına alınıyor! Seçme ve seçilme hakkını tanımıyorlar. Yani sizin verdiğiniz oylarla seçilmiş olanları tanımıyorlar. Ne hukuku dinliyorlar ne adaleti gözetiyorlar. Kayyımlardan medet umuyorlar. Kendilerini ev sahibi, milleti kiracı zannedenler bilsin, duysun. Demokrasiden vazgeçmeyeceğiz. Kararlılık ve cesaretle milletin iktidarını kuracağız. Türkiye'yi huzura kavuşturacağız."

