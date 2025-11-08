Haberler

CHP'den Okul Yönetimine Andımız Tepkisi

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi'nde Andımız'ı okumak isteyen öğrencilerin okul müdürü tarafından engellenmesine sert tepki gösterdi. Yücel, öğrencilerin milli değerlerine sahip çıkmasını savunarak, okul yönetimini eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi'nde İstiklal Marşı öncesinde Andımız'ı okumak isteyen öğrencilerin okul müdürü tarafından engellenmeye çalışılmasına tepki gösterdi. Yücel, "Öğrencilerin Andımız'ı okumalarını engellemeye çalışan okul yönetimine soruyoruz; evlatlarımızın Andımız'ı okumasından neden bu kadar rahatsız oldunuz? Bu ülkede Andımız'ı okumak suç mu" dedi.

Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesinde İstiklal Marşının söylenmesi öncesinde, Andımız'ı okumak isteyen öğrencilerin okul müdürü tarafından engellenmeye çalışması büyük bir rezalettir. Öğrencilerin Andımız'ı okumalarını engellemeye çalışan okul yönetimine soruyoruz; Evlatlarımızın Andımız'ı okumasından neden bu kadar rahatsız oldunuz? Bu ülkede Andımız'ı okumak suç mu?

Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan giden Cumhuriyet sevdalısı evlatlarımızı engellemeye çalışmak, bir eğitimciye asla yakışmamakla birlikte aynı zamanda suç teşkil etmektedir ve eyleme dahil olan tüm sorumlular hakkında derhal soruşturma açılmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bu yılki ara tatili, tam da milyonların Atatürk'ü anacağı 10 Kasım haftasına denk getirerek ne yapmaya çalıştığını anlıyor ve görüyoruz. Çocuklarımızın hep bir ağızdan okuduğu Andımız, bu çirkin oyuna verilmiş en güzel cevaptır.

Kurucu Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve değerlerine sahip çıkma iradesi gösteren çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Bu çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe hiç durmadan yürüyeceklerine and içmiş çocuklardır. İdeolojik saplantıları olan liyakatsiz yöneticiler ise bu yürüyüşü asla durduramayacaklardır."

Kaynak: ANKA / Güncel
