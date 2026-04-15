Kahramanmaraş'ta Ortaokulda Silahlı Saldırı...Burhanettin Bulut:  Münferit Değil, Ciddi Güvenlik Sorunu

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen saldırıya ilişkin, "Okullardaki silahlı saldırı olayları artık münferit değil; görmezden gelinemeyecek kadar ciddi bir güvenlik sorununun işaretidir. Bir an önce etkili önlemler alınmalı, okullar gerçek anlamda güvenli alanlara dönüştürülmelidir" dedi.

Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen saldırıya tepki gösterdi. Eğitim kurumlarında güvenlik zafiyeti bulunduğunu ifade Bulut, iktidara önlem alma çağrısında bulundu.

"Okulların çocuklar için en güvenli alanlar olması gerektiğini vurgulayan Bulut, "Öğrenciler, öğretmenler okulda güvende olmayacaksa nerede olacak? Okullardaki silahlı saldırı olayları artık münferit değil; görmezden gelinemeyecek kadar ciddi bir güvenlik sorununun işaretidir. Çocuklarımızın can güvenliğini sağlamak, eğitim ortamlarını korumak ve benzer olayların tekrarını önlemek iktidarın, bakanlığın sorumluluğudur. Bir an önce etkili önlemler alınmalı, okullar gerçek anlamda güvenli alanlara dönüştürülmelidir" ifadesini kullandı."

Kaynak: ANKA