Kahramanmaraş'ta Ortaokulda Silahlı Saldırı...Burhanettin Bulut:  Münferit Değil, Ciddi Güvenlik Sorunu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin, eğitim kurumlarındaki güvenlik zafiyetine dikkat çekerek iktidara önlem alma çağrısında bulundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen saldırıya ilişkin, "Okullardaki silahlı saldırı olayları artık münferit değil; görmezden gelinemeyecek kadar ciddi bir güvenlik sorununun işaretidir. Bir an önce etkili önlemler alınmalı, okullar gerçek anlamda güvenli alanlara dönüştürülmelidir" dedi.

Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen saldırıya tepki gösterdi. Eğitim kurumlarında güvenlik zafiyeti bulunduğunu ifade Bulut, iktidara önlem alma çağrısında bulundu.

"Okulların çocuklar için en güvenli alanlar olması gerektiğini vurgulayan Bulut, "Öğrenciler, öğretmenler okulda güvende olmayacaksa nerede olacak? Okullardaki silahlı saldırı olayları artık münferit değil; görmezden gelinemeyecek kadar ciddi bir güvenlik sorununun işaretidir. Çocuklarımızın can güvenliğini sağlamak, eğitim ortamlarını korumak ve benzer olayların tekrarını önlemek iktidarın, bakanlığın sorumluluğudur. Bir an önce etkili önlemler alınmalı, okullar gerçek anlamda güvenli alanlara dönüştürülmelidir" ifadesini kullandı."

Kaynak: ANKA
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
Polis, mağazadan kaçırdığı çocuğu bıçaklayan kadını vurarak öldürdü

Polis önce uyardı, sonra öldürdü
'Sıkıldım' diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

"Sıkıldım" diyerek boşanmıştı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Osimhen'den büyük fedakarlık

Tek hareketiyle gönülleri fethetti
Polis, mağazadan kaçırdığı çocuğu bıçaklayan kadını vurarak öldürdü

Polis önce uyardı, sonra öldürdü
Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu

Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu
TFF'den karar! Yeni yabancı kuralı belli oldu

İşte yeni sezondaki yabancı kuralı