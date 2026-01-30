Haberler

CHP'li Tanrıkulu: Mürşitpınar Sınır Kapısı Kobane'ye İnsani Yardım İçin Derhal Açılmalıdır ve Yardım Tırlarının Geçişine İzin Verilmelidir

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın insani yardım amacıyla açılması gerektiğini belirterek, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarını göreve davet etti. Kobane'de yaşanan insani dramın acilen giderilmesi için kapının geçici olarak açılması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, "Mürşitpınar Sınır Kapısı uzun zamandır kapalı. Bu sınır kapısının bu amaçla, yani insani yardım amacıyla, açılması lazım. Geçici bir süreyle açılması lazım. Kapının bir an evvel açılması gerekliliği konusunda İçişleri Bakanlığını ve Dışişleri Bakanlığını göreve davet ediyorum" dedi.

Tanrıkulu, Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın insani yardım kapsamında açılması çağrısında bulundu. Tanrıkulu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kobane'de bir insani dram yaşanıyor. Bugün itibariyle de SDG ile Şam Hükümeti arasında bir protokol imzalandı ve ateşkes kalıcı hale getirildi. Bundan sonrası bakımdan da bir çatışmanın, bir iç savaşın olmayacağını umut ediyoruz ve bu barışın Suriye'de inşası için de ilk adım olmasını diliyoruz. Kobane meselesi bizim açımızdan bir vicdan ve onur meselesidir aynı zamanda. Orada büyük insani dramlar yaşanıyor şu anda. İnsanlar yardıma muhtaçlar, ekmek, kuru gıda ve su gibi. Diyarbakır Kent Dayanışma ve Koruma Platformu yaklaşık 25 tırlık bir malzemeyi, insani yardım içeren malzemeyi Diyarbakır'da tedarik etti ve yola çıkardı. Ancak Suruç'tan Kobani'ye gitmesine izin verilmiyor.

Mürşitpınar Sınır Kapısı uzun zamandır kapalı. Bu sınır kapısının bu amaçla, yani insani yardım amacıyla, açılması lazım. Geçici bir süreyle açılması lazım. Dışişleri Bakanlığının, İçişleri Bakanlığının buna izin vermesi lazım. Dışişleri Bakanlığının Şam Rejimiyle, Şam Hükümetiyle El Şarayla temas etmesi pekala mümkün. Kobane Meselesi, bir kez daha altını çiziyorum, bizim açımızdan aynı zamanda bir vicdan meselesidir, bir insani meseledir. Kapının bir an evvel açılması gerekliliği konusunda İçişleri Bakanlığını ve Dişişleri Bakanlığını göreve davet ediyorum."

