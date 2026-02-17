Murat Emir: "Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nda Raporun Kabul Edilmesi İçin Nitelikli Çoğunluk Aranacak"

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir,"Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu yarın 11.00'de komisyon taslak raporunu görüşmek üzere toplanacak. Raporun Komisyonca kabul edilebilmesi için için Komisyon Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi 6. Madde uyarınca nitelikli çoğunluk aranacak" açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yarın toplanacak Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu yarın 11 00'de komisyon taslak raporunu görüşmek üzere toplanacak. Raporun Komisyonca kabul edilebilmesi için için Komisyon Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi 6. Madde uyarınca nitelikli çoğunluk aranacak."

Kaynak: ANKA