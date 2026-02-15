Haberler

CHP'li Zeybek'ten Migros Depo İşçilerine Tebrik Mesajı:  Dayatmalara Boyun Eğmeyen Emekçi Kardeşlerimizi Kutluyorum

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Migros depo işçilerinin yürüttüğü direnişin başarılı olması dolayısıyla tebrik mesajı paylaştı. Zeybek, emekçilerin kararlılığını ve dayanışmasını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Migros depo işçilerinin yürüttüğü direnişin kazanımla sonuçlanması dolayısıyla tebrik mesajı paylaştı.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alın teri en yüce değerdir! Dayatmalara boyun eğmeyen, emeğinin karşılığını almak için omuz omuza duran, Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm gücümüzle omuz verdiğimiz emekçi kardeşlerimizi zaferlerinden dolayı yürekten kutluyorum. Kararlılığa, dayanışmaya ve örgütlü mücadeleye bin selam olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları baskın seçime gitmede yeni halka

Arıkan'dan bakan atamalarıyla ilgili çarpıcı yorum: Her an olabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Fenerbahçe, Trabzon'da 3-2'ye abone

Maç bitince ortaya çıktı! Böylesi bir daha zor görülür
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber

Fenomen dizinin hayranlarını yıkacak haber
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
7 gollü kıyasıya maç Bodrum FK'nin

Bu maçı izlemeyenler çok şey kaybetti
Sadettin Saran, Trabzon'a methiyeler düzdü

Trabzon'a methiyeler düzdü! Çok önemli bir de isteği var