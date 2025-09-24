CHP'den Mahkeme Kararına Sert Tepki: 'Darbe Girişimi'

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin çalışmalarının durdurulması talebine ilişkin, "Bir asliye hukuk mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) oybirliğiyle aldığı kararı yok sayarak CHP İstanbul İl Kongremizi durdurmaya kalkışıyor. Bunun adı açık bir darbe girişimidir. Yargı yetkisini aşarak siyasete müdahale edenler, devletin meşru işleyişine kasteden her kararın tarihi ve hukuki sorumluluğunu taşır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongresi'nin çalışmalarının durdurulması talepli yazısına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Deniz Atalar'ın paylaşımı şöyle:

"Bir asliye hukuk mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) oybirliğiyle aldığı kararı yok sayarak CHP İstanbul İl Kongremizi durdurmaya kalkışıyor. Bunun adı açık bir darbe girişimidir. Yargı yetkisini aşarak siyasete müdahale edenler, devletin meşru işleyişine kasteden her kararın tarihi ve hukuki sorumluluğunu taşır. Uyarıyoruz: Bu karanlık kararların altından ne hukuk önünde ne milletin vicdanında kalkamazsınız. Bir yargı mensubunun kaleminden çıkan ve YSK kararını hiçe sayan o yazı ne hukuken geçerlidir ne de Siyasi Partiler Kanunu'na ve Anayasa'ya uygundur. Bizler CHP'nin onurlu delegeleriyle alnımız açık, coşkumuz gür, kongremizi gerçekleştireceğiz."