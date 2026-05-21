CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Asu Kaya: "Saray Yardakçılarının Cumhuriyet Halk Partisi'nde İşi Yoktur"

(ANKARA) - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararının ardından parti yöneticileri ve milletvekilleri sosyal medya üzerinden değerlendirmelerde bulundu. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "Saray yardakçılarının Cumhuriyet Halk Partisi'nde işi yoktur" ifadesini kullandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesine takipler sürüyor.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'dir. Saray yardakçılarının Cumhuriyet Halk Partisi'nde işi yoktur" ifadesini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da paylaşımında "19 Mart da böyle kara bir gündü. Sabahın ilk ışıklarında Genel Başkanımızı İstanbul'a uğurlarken 'şimdi ne olacak' dedim. Buluruz bir çare dedi… O günden sonra zulüm durmadı ama halkın bize olan desteği çığ gibi büyüdü. Bugün de zulüm var. Halkın desteği daha da büyüyecek" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "Aparatlaştırılmış yargı marifetiyle partimizin, delegemizin iradesine çökmeye çalışanların 'mutlak butlan' kararını tanımıyorum. Bu sözde karar, hukuken de vicdanen de hükümsüzdür" dedi.

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Merkezde olağanüstü MYK toplantısı öncesi "Kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Konuşmak için erken toplantı çıkışı bir değerlendirme yaparız" yanıtı verdi.

Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki olağanüstü MYK toplantısı ise sürüyor.

