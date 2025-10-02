Haberler

CHP'den Küresel Sumud Filosu'na Destek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Gazze'ye insani yardım ulaştıran Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in müdahalesine sert tepki gösterdi ve uluslararası dayanışma çağrısı yaptı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla dünyanın dört bir yanından insanların oluşturduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in müdahalede bulunmasına tepki gösterdi.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan global Sumud Filosu İsrail tarafından ablukaya alındı, uluslararası sularda müdahaleye başladı! Sumud Filosu halkların ortak vicdanıdır! Bu zulme, soykırım politikasına ve hukuksuzluğa karşı tüm dünya ayağa kalkmalı! Nehirden denize özgür Filistin'in yanındayız!" ifadesini kullandı.

