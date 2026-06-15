CHP Sözcüsü Sarı: Kılıçdaroğlu Yarın TBMM'de Grup Toplantısı Yapmayacak

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın TBMM'de grup toplantısı yapmayacağını açıkladı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır. Partimizin önceligi; kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumaktır."

Kaynak: ANKA