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CHP Sözcüsü Sarı: Kılıçdaroğlu Yarın TBMM'de Grup Toplantısı Yapmayacak

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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın TBMM'de yapılması planlanan grup toplantısını parti içi birliği korumak amacıyla iptal ettiğini açıkladı.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın TBMM'de grup toplantısı yapmayacağını açıkladı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır. Partimizin önceligi; kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumaktır."

Kaynak: ANKA
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