Gökan Zeybek: "Bu Kirli Dile ve Bu Seviyesiz Siyasete Hiçbir Koşulda Boyun Eğmeyeceğiz"

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, partinin kadın siyasetçilerine yönelik mesnetsiz saldırılara karşı duracaklarını açıkladı. Siyasi rekabetin itibar suikastleriyle yürütülmesine itiraz eden Zeybek, ahlaksızlığa geçit vermeyeceklerini vurguladı.

"CHP'nin kadın siyasetçilerini hedef alan mesnetsiz, ahlak yoksunu söylemleri ve perde arkasından yürütülen medya operasyonlarını not ediyoruz ve dikkatle takip ediyoruz. Siyasi rekabeti iftira, itibarsızlaştırma ve organize saldırılar üzerinden kurmaya çalışanlar bilmelidir ki; bu kirli dile ve bu seviyesiz siyasete hiçbir koşulda boyun eğmeyeceğiz. Ahlaksızlığa geçit vermeyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, son günlerde bazı milletvekilleri ve partililere yönelik ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"CHP'nin kadın siyasetçilerini hedef alan mesnetsiz, ahlak yoksunu söylemleri ve perde arkasından yürütülen medya operasyonlarını not ediyoruz ve dikkatle takip ediyoruz. Siyasi rekabeti iftira, itibarsızlaştırma ve organize saldırılar üzerinden kurmaya çalışanlar bilmelidir ki bu kirli dile ve bu seviyesiz siyasete hiçbir koşulda boyun eğmeyeceğiz. Toplumsal saygıyı ve siyasi ahlakı yok sayan bu yaklaşımın karşısındayız. Milletimiz kimin hizmet için mücadele ettiğini, kimin kirli hesapların peşinden yürüdüğünü çok iyi görmektedir. Ahlaksızlığa geçit vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

