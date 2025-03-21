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CHP'den İstanbul Barosu'na Sivil Darbe Tepkisi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul 1 No'lu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve yönetiminin görevden alınmasına tepki göstererek, Türkiye'de demokrasinin askıya alındığını ve sivil darbe yapıldığını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul 1 No'lu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi. Bulut, " Türkiye'de demokrasi askıya alındı, sivil darbe yaşanıyor" dedi.

İstanbul 1 No'lu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevine son verildi.

Karara tepki gösteren Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de demokrasi askıya alındı, sivil darbe yaşanıyor. İktidar, siyasallaştırdığı yargı aracılığıyla, halkın iradesini gasp ederek, seçimle gelenlerin yerine kendi seçtiklerini kayyum olarak atıyor. Mahkeme, binlerce avukatın oyuyla seçilen İstanbul Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve yönetim kurulunu görevden alarak, kayyum atanmasına karar verdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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