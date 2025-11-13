CHP'den İmamoğlu'na Erişim Engeline Tepki
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' hesabına getirilen erişim engeline karşı çıktı. Bulut, iktidarın özgürlükleri kısıtladığını belirtti.
(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli X hesabına erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi.
Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabına da erişim engeli getirildi. Gerekçe yine aynı: 'Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması.' İmamoğlu'nun bir fotoğrafından, bir cümlesinden, hatta sesinden bile korkan bir iktidarla karşı karşıyayız. Umudu yasaklayamaz; gerçeği susturamazsınız!" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel