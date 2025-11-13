CHP'den İmamoğlu'na Erişim Engeline Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli X hesabına erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabına da erişim engeli getirildi. Gerekçe yine aynı: 'Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması.' İmamoğlu'nun bir fotoğrafından, bir cümlesinden, hatta sesinden bile korkan bir iktidarla karşı karşıyayız. Umudu yasaklayamaz; gerçeği susturamazsınız!" ifadesini kullandı.