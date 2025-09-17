CHP'den Gazze Harekâtına Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, İsrail'in Gazze'ye kara harekatı başlatmasına ilişkin, " İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas yöneticilerinin oluşturduğu ateşkes müzakere heyetini pervasızca hedef alması zaten Netanyahu'nun niyetini ortaya koymuştu. Biz CHP olarak tarihin doğru tarafında durmaya ve insanlığı, ahlakı, iyiliği Filistin'de de savunmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Tan, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı kara harekatına ilişkin yazılı açıklama yaptı. " İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas yöneticilerinin oluşturduğu ateşkes müzakere heyetini pervasızca hedef alması zaten Netanyahu'nun niyetini ortaya koymuştu" diyen Tan, şu ifadeleri kullandı:

"Beklendiği, ilan edildiği üzere İsrail Gazze kentini işgale ve olduğu gibi yıkmaya girişti. Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırısının ardından başlayan askeri harekatın bir soykırıma ve toptan yıkıma dönüştüğü açık. Nitekim BM'nin Cenevre karargahından ilgili bağımsız komisyon da soykırımı somut biçimde ortaya koyan bir rapor açıkladı. İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas yöneticilerinin oluşturduğu ateşkes müzakere heyetini pervasızca hedef alması zaten Netanyahu'nun niyetini ortaya koymuştu.

Bu saldırının ardından İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Rubio da ülkesinin Netanyahu'ya tam desteğini yineledi. Gazze kentinin işgali de Rubio İsrail'den ayrılır ayrılmaz başladı. Doha'da toplanan İslam ve Arap ülkeleri ortak zirvesinden ise yaptırım veya eylem planı yerine alışageldik temenniler listesi çıktı.

Herhalde Erdoğan bir kez daha Müslüman Kardeşler'in İran destekli Gazze uzantısı Hamas'ın Arap ülkelerinde karşılığı bulunmadığını gözlemleme fırsatı buldu. İçeride esip savuran ama Trump ve ABD'ye yönelik olarak sağır edici bir sessizliği yeğleyen Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan da yine sade müdahalelerle yetindi.

Bir kez daha anlaşıldı ki Netanyahu'nun ensesinden Trump tutmadıkça Gazze'de yıkım ve kırım hız kesmeden kesintisiz sürecek. Önceki Israil Genelkurmay Başkanı Halevi de Gazze'deki Filistinli katliamının (öldürülen ve yaralanan) ikiyüzbin olduğunu birkaç gün önce teslim etmişti. 22 Eylül'de New York'ta yapılacak yıllık BM Genel Kurulu'nda BMGK üyesi Fransa ve Britanya başta pek çok ülkenin Filistin Devleti'ni tanıyacak olması da alandaki duruma etki etmeyecek.

Biz CHP olarak tıpkı Genel Başkanımızın Sosyalist Enternasyonal'da başkan ve başkan yardımcısı olarak birlikte yakın çalıştığı İspanya Başbakanı Sanchez gibi tarihin doğru tarafında durmaya ve insanlığı, ahlakı, iyiliği Filistin'de de savunmaya devam edeceğiz."