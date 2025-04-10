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CHP'den Gazetecilerin Gözaltına Alınmasına Sert Tepki

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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasını muhalif basına yönelik bir gözdağı olarak değerlendirdi. Yücel, 'Silivri Zihniyeti'nin halk düşmanı olduğunu ve baskıların sonuçsuz kalacağını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Daha önce defalarca yargılanan, ifade veren Timur Soykan ve Murat Ağırel'i ifadeye çağırmak yerine sabahın köründe evlerinden almak, muhalif basına ve medyaya yönelik bir gözdağı hamlesidir. Ancak her türlü baskı ve zorbalıktan medet uman Silivri Zihniyeti'nin sonu geçmişte olduğu gibi yine Silivri olacak" dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel'in bu sabah saatlerinde gözaltına alınmasına, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi. Yücel'in paylaşımı şöyle:

"Düşünen, konuşan, yazan, eleştiren herkesi cezaevlerine tıkan Silivri Zihniyeti'nin asıl düşmanı halktır. Halk düşmanı Silivri Zihniyeti, bugün de halkın haber alma özgürlüğüne hizmet eden gazetecileri sabahın köründe evlerinden aldı. Daha önce defalarca yargılanan, ifade veren Timur Soykan ve Murat Ağırel'i ifadeye çağırmak yerine sabahın köründe evlerinden almak, muhalif basına ve medyaya yönelik bir gözdağı hamlesidir. Ancak her türlü baskı ve zorbalıktan medet uman Silivri Zihniyeti'nin sonu geçmişte olduğu gibi yine Silivri olacak."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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