CHP'den ESK Genel Müdürü'ne Sert Eleştiriler

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et Ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğü'ne atanan Mücahid Taylan'a ilişkin, "Senin Macaristan'da hayvancılıkla ilgili bir şirketle ne işin var? Ne işin var et ticareti yapan bir şirket kurmakta? Hayır kurumu mu açtın orada? Bu ülkede milyonlarca üretici ayakta durmaya çalışırken, vatandaşa et almak lüks olmuşken, Et ve Süt Kurumu'nun başındaki kişinin gidip Macaristan'da et ticareti şirketi kurması başlı başına bir skandaldır" ifadelerini kullandı.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın, Türkiye'nin et ithal ettiği Macaristan'da faaliyet gösteren bir şirkette ortak ve yönetici olduğuna dair resmi kayıtlara ulaştıklarını belirtmiş, Taylan ise "Macaristan'daki söz konusu şirketin 2021'den beri Türkiye'ye ithalat ya da ihracat faaliyeti bulunmadığı" yönünde yanıt vermişti.

"Senin Macaristan'da hayvancılıkla ilgili bir şirketle ne işin var?"

Adem, Taylan'ın yanıtı üzerine yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Genel Müdür Bey, ortaya koyduğumuz iddiaları yalanlayamamış; sadece 'Türkiye'ye et satmıyoruz' demekle yetinmiştir. Kardeşim, senin Macaristan'da hayvancılıkla ilgili bir şirketle ne işin var? Ne işin var et ticareti yapan bir şirket kurmakta? Hayır kurumu mu açtın orada? Bu ülkede milyonlarca üretici ayakta durmaya çalışırken, vatandaşa et almak lüks olmuşken, Et ve Süt Kurumu'nun başındaki kişinin gidip Macaristan'da et ticareti şirketi kurması başlı başına bir skandaldır. Bir de utanmadan 'kişisel faaliyetlerim' diyorsun. Sen bu ülkenin en kritik kurumlarından birinin genel müdürüsün. Senin yapman gereken en son faaliyet, bu sektörde yurt dışında şirket kurmak olurdu.

"Bu kişi o koltukta bir dakika bile oturmamalı"

Bugün çıkmış, bizim iddialarımıza yanıt verdiğini sanıyor. Ne iddiayı reddedebilmiş, ne ortaklığı inkar etmiş. Sadece 'Türkiye'ye satmıyorum' diyor. Peki kim bilecek üçüncü ülkeler üzerinden, başka şirketler üzerinden satış yapılmadığını? Kim bilecek perde arkasındaki ilişkileri? Bu açıklama, soruları cevaplamıyor; aksine şüpheleri daha da büyütüyor. Üstelik bir de 'yasal haklarımı kullanacağım, dava açacağım' diye gözdağı vermeye çalışıyor. Ne davası? Ortada resmi kayıtlar var. Ortada ortak olduğun şirket var. Ortada çıkar çatışması var. Buradan açıkça söylüyorum: Bu kişinin tüm ticari faaliyetleri, bağlantıları ve para hareketleri titizlikle araştırılmalıdır. Ve bu kişi o koltukta bir dakika bile oturmamalıdır. Vatandaşın sofrasındaki etin kaderi, Macaristan'da şirket kurmuş bir genel müdüre bırakılamaz. Biz bu düzeni değiştirmeye kararlıyız. Kimse kamu gücünü kendi ticari ilişkilerinin gölgesinde bırakamaz."