Haberler

CHP'den ESK Genel Müdürü'ne Sert Eleştiriler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın Macaristan'da et ticareti yapan bir şirketle bağlantılı olmasını skandal olarak değerlendirdi. Adem, Taylan'ın yurt dışındaki ticari faaliyetlerinin araştırılması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et Ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğü'ne atanan Mücahid Taylan'a ilişkin, "Senin Macaristan'da hayvancılıkla ilgili bir şirketle ne işin var? Ne işin var et ticareti yapan bir şirket kurmakta? Hayır kurumu mu açtın orada? Bu ülkede milyonlarca üretici ayakta durmaya çalışırken, vatandaşa et almak lüks olmuşken, Et ve Süt Kurumu'nun başındaki kişinin gidip Macaristan'da et ticareti şirketi kurması başlı başına bir skandaldır" ifadelerini kullandı.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın, Türkiye'nin et ithal ettiği Macaristan'da faaliyet gösteren bir şirkette ortak ve yönetici olduğuna dair resmi kayıtlara ulaştıklarını belirtmiş, Taylan ise "Macaristan'daki söz konusu şirketin 2021'den beri Türkiye'ye ithalat ya da ihracat faaliyeti bulunmadığı" yönünde yanıt vermişti.

"Senin Macaristan'da hayvancılıkla ilgili bir şirketle ne işin var?"

Adem, Taylan'ın yanıtı üzerine yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Genel Müdür Bey, ortaya koyduğumuz iddiaları yalanlayamamış; sadece 'Türkiye'ye et satmıyoruz' demekle yetinmiştir. Kardeşim, senin Macaristan'da hayvancılıkla ilgili bir şirketle ne işin var? Ne işin var et ticareti yapan bir şirket kurmakta? Hayır kurumu mu açtın orada? Bu ülkede milyonlarca üretici ayakta durmaya çalışırken, vatandaşa et almak lüks olmuşken, Et ve Süt Kurumu'nun başındaki kişinin gidip Macaristan'da et ticareti şirketi kurması başlı başına bir skandaldır. Bir de utanmadan 'kişisel faaliyetlerim' diyorsun. Sen bu ülkenin en kritik kurumlarından birinin genel müdürüsün. Senin yapman gereken en son faaliyet, bu sektörde yurt dışında şirket kurmak olurdu.

"Bu kişi o koltukta bir dakika bile oturmamalı"

Bugün çıkmış, bizim iddialarımıza yanıt verdiğini sanıyor. Ne iddiayı reddedebilmiş, ne ortaklığı inkar etmiş. Sadece 'Türkiye'ye satmıyorum' diyor. Peki kim bilecek üçüncü ülkeler üzerinden, başka şirketler üzerinden satış yapılmadığını? Kim bilecek perde arkasındaki ilişkileri? Bu açıklama, soruları cevaplamıyor; aksine şüpheleri daha da büyütüyor. Üstelik bir de 'yasal haklarımı kullanacağım, dava açacağım' diye gözdağı vermeye çalışıyor. Ne davası? Ortada resmi kayıtlar var. Ortada ortak olduğun şirket var. Ortada çıkar çatışması var. Buradan açıkça söylüyorum: Bu kişinin tüm ticari faaliyetleri, bağlantıları ve para hareketleri titizlikle araştırılmalıdır. Ve bu kişi o koltukta bir dakika bile oturmamalıdır. Vatandaşın sofrasındaki etin kaderi, Macaristan'da şirket kurmuş bir genel müdüre bırakılamaz. Biz bu düzeni değiştirmeye kararlıyız. Kimse kamu gücünü kendi ticari ilişkilerinin gölgesinde bırakamaz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Kabataş metro inşaatındaki göçükle ilgili iki tutuklama

İstanbul'da metro inşaatındaki faciada yeni gelişme
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı

Belediye başkanının kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı

Usta sanatçıya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı
Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza öyle böyle değil

Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza ateş pahası
Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç

Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı

Belediye başkanının kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Kenan İmirzalıoğlu, estetik iddialarına en sonunda patladı

Hakkındaki iddialara en sonunda patladı: Maşallah diyeceklerine...
Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı

Mayoyla sahaya atlamıştı! Yeni mesleği şaşırttı
Kjaer'den Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu

Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu
Manisa'da polisin şehit olduğu kaza kamerada

Yüreğimizi yakan katliam gibi kaza kamerada!
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Barcelona'nın golcü hedefi Victor Osimhen

Dünya devi kapısını çalacak! İşte o takım
Fenerbahçe'ye kötü haber: Aynı mevkiden 3 oyuncu Avrupa maçında yok

Tedesco düşünceli! Aynı mevkiden 3 isim zorlu maçta yok
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti

Tabelayı değiştirmekten bıkan ABB çözümü bakın nasıl buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.