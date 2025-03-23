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CHP'den Cumhurbaşkanı Adayı İçin Ön Seçime Çağrı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, vatandaşları partinin cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için oy kullanmaya davet etti. Seçim, bugün 08.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin bugün saat 08.00'de başlayacak cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

Bulut, sosyal medya hesabından, "Millet iradesine sahip çıkmak için 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanmaya bekliyoruz. Üyemiz olun ya da olmayın oy kullanabilirsiniz" ifadelerini paylaştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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