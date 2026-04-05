Gül Çiftci'den Avukatlar Günü Mesajı: "Savunma Susturulduğunda Adalet Susar"

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, avukatların özgürce görev yapamadığı bir düzende adaletin zayıflayacağını vurguladı. Çiftci, avukatların mesleki faaliyetlerini baskı altında sürdürmemelerinin sadece hukukçuların değil, toplumun ortak meselesi olduğuna dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Unutulmamalıdır ki savunma susturulduğunda adalet susar. Avukatların özgürce görev yapamadığı bir düzende, yurttaşın hakkını arama imkanı zayıflar, hukuk güçlünün aracına dönüşür. Bu nedenle avukatların mesleki faaliyetlerini hiçbir baskı altında kalmadan sürdürebilmeleri, yalnızca meslek örgütlerinin ve hukukçuların sorunu değil, toplumun tamamının ortak meselesidir" dedi.

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Çiftci'nin açıklaması şöyle:

"Bugün, savunmanın yalnızca bir meslek faaliyeti olmadığını; adaletin, özgürlüğün ve hukuk devletinin en temel güvencelerinden biri olduğunu hatırlatan anlamlı bir gündür. Avukatlık, yurttaşın hak arama mücadelesinin en önemli dayanağıdır. Savunma makamı, yargının kurucu unsurlarından biridir ve güçlü bir savunma olmadan adil yargılanma hakkından söz etmek mümkün değildir. Ancak bugün ülkemizde hukuk düzeni ağır bir aşınma süreci içinden geçmektedir. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı her geçen gün daha fazla tartışma konusu haline gelmekte, savunma makamı ise sistematik biçimde baskı altına alınmaktadır."

"Savunma susturulduğunda adalet susar"

Son dönemde yaşananlar, bu gerilemenin somut örnekleriyle doludur. Avukatların mesleki faaliyetleri nedeniyle hedef haline getirilmesi, gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin bir baskı aracına dönüşmesi hukuk devleti ilkesine açık müdahaledir. Avukat Mehmet Pehlivan'ın tutukluluğu da bu tablonun en çarpıcı örneklerinden biridir. Bir avukatın üstlendiği dosyalar ve yürüttüğü savunma faaliyeti nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılması, savunma hakkının kendisine yönelmiş bir tehdittir. Unutulmamalıdır ki savunma susturulduğunda adalet susar. Avukatların özgürce görev yapamadığı bir düzende, yurttaşın hakkını arama imkanı zayıflar, hukuk güçlünün aracına dönüşür. Bu nedenle avukatların mesleki faaliyetlerini hiçbir baskı altında kalmadan sürdürebilmeleri, yalnızca meslek örgütlerinin ve hukukçuların sorunu değil, toplumun tamamının ortak meselesidir.

"Can Atalay, yüreğinde adalet duygusu taşıyan herkesin gözünde Hatay Milletvekilidir"

Can Atalay tüm Hataylıların, meslektaşlarının ve yüreğinde adalet duygusu taşıyan herkesin gözünde Hatay Milletvekilidir. Bu duygu ve düşüncelerle birey hak ve özgürlüklerinin savunulması, hukukun üstünlüğünün var olabilmesi için özveriyle durmaksızın çabalayan meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlarım."

Kaynak: ANKA
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
500

Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Hizbullah'ın 'İngiliz savaş gemisini hedef aldığı' iddiası

Avrupa ülkesinin savaş gemisine saldırı! Bu kez İran'dan değil

Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı

Kimse ikna edemedi, kurtuluşu mucize oldu
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin

Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı! 1967'den bu yana ilk kez görüldü
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı