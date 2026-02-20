Haberler

Selin Sayek Böke: Gazeteci Alican Uludağ'ın Mesleğini Yapmasını Hazmedemeyenler Özgürlüğüne Kastettiler

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasına yönelik sert bir açıklama yaparak, 'Gazetecilik suç değildir' dedi ve Uludağ'ın derhal serbest bırakılmasını talep etti.

(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasına, "Gazeteci Alican Uludağ'ın mesleğini yapmasını hazmedemeyenler özgürlüğüne kastettiler. Gazetecilik suç değildir. Gerçekler gözaltıyla, tutuklamayla, zorla karartılamaz. Alican Uludağ derhal serbest bırakılmalıdır." sözleriyle tepki gösterdi.

DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklama kararına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'den tepki geldi. X hesabından yazılı açıklama yapan Böke şunları kaydetti:

"Gazeteci Alican Uludağ'ın mesleğini yapmasını hazmedemeyenler özgürlüğüne kastettiler. Gazetecilik suç değildir. Gerçekler gözaltıyla, tutuklamayla, zorla karartılamaz. Alican Uludağ derhal serbest bırakılmalıdır."

