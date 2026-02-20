Alican Uludağ Tutuklandı... Gül Çiftci: "Gazetecilik Suç Değildir. Alican Uludağ Derhal Serbest Bırakılmalıdır"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasına tepki göstererek, "Son dönemde yargının üst kademelerinde yapılan tercihlerle birlikte, soruşturma ve tutuklama kararlarının niteliğinde yaşanan sertleşme bir tesadüf niteliği taşımıyor. Yargı pratiği, hukukla açıklanamayacak bir siyasal uyum hattı üzerinden şekillenmeye devam ediyor. Gazetecilik suç değildir. Alican Uludağ derhal serbest bırakılmalıdır" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tutuklama tedbiri, zorunluluk ve ölçülülük ilkeleri hiçe sayılarak, ifade özgürlüğü kapsamında kalan gazetecilik faaliyetine karşı cezalandırma mekanizması olarak işletilmektedir. Bu yaklaşım, hukukun evrensel ilkeleriyle bağını koparmış bir yargısal refleksin sonucudur. Son dönemde yargının üst kademelerinde yapılan tercihlerle birlikte, soruşturma ve tutuklama kararlarının niteliğinde yaşanan sertleşme bir tesadüf niteliği taşımıyor. Yargı pratiği, hukukla açıklanamayacak bir siyasal uyum hattı üzerinden şekillenmeye devam ediyor. Gazetecilik suç değildir. Alican Uludağ derhal serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA