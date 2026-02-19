Haberler

Burhanettin Bulut'tan Gazeteci Alican Uludağ Gözaltına Alınmasına Tepki:  Her Eleştiriyi 'Hakaret' Diye Yaftalamak Antidemokratik Bir Anlayıştır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasına karşı çıkarak, bu durumun basın ve ifade özgürlüğünü tehdit ettiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazeteci Alican Uludağ, X hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Her eleştiriyi 'hakaret' diye yaftalamak, gazetecileri adliye koridorlarında yıpratmaya çalışmak; yalnızca muhalif medyaya verilmiş açık bir gözdağı değil, aynı zamanda basın ve ifade özgürlüğünün alanını daraltan antidemokratik bir anlayıştır. Gazetecilik suç değildir!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız

Bakan Fidan, direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadıköy'de gecenin özeti! Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti

Kadıköy'de gecenin özeti
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler

"Beni beddualar bu hale getirdi" diyor
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu

Kahve almaya gitti, bir anda dünyanın en zengin kadını oldu
Uğurcan Çakır'ı yedekleyecek kaleci geliyor! İşte o isim

Uğurcan'ı yedekleyecek kaleci geliyor! İşte o isim
Kadıköy'de gecenin özeti! Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti

Kadıköy'de gecenin özeti
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar
Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı

Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından çıkanlar şoke etti