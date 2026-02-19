Burhanettin Bulut'tan Gazeteci Alican Uludağ Gözaltına Alınmasına Tepki: Her Eleştiriyi 'Hakaret' Diye Yaftalamak Antidemokratik Bir Anlayıştır
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasına karşı çıkarak, bu durumun basın ve ifade özgürlüğünü tehdit ettiğini belirtti.
(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazeteci Alican Uludağ, X hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Her eleştiriyi 'hakaret' diye yaftalamak, gazetecileri adliye koridorlarında yıpratmaya çalışmak; yalnızca muhalif medyaya verilmiş açık bir gözdağı değil, aynı zamanda basın ve ifade özgürlüğünün alanını daraltan antidemokratik bir anlayıştır. Gazetecilik suç değildir!" ifadesini kullandı.